Sonia Sghairi, la scollatura illegale sconvolge il web. Una doppia visione – FOTO

Sonia Sghairi, la sexy influencer propone uno scatto doppio: la scollatura illegale sconvolge il web che la inonda di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Sghairi (@soniasghairi) in data: 10 Nov 2020 alle ore 4:08 PST

Sonia Sghairi, l’influencer napoletana appassionata di calcio, propone uno scatto che manda subito in delirio i suoi numerosissimi follower. Un selfie postato qualche ora fa, uno scatto doppio assolutamente gradito. Sensualità, un pizzico di erotismo latente ed un fascino squisitamente retrò conferito dalla luce tenue. Sonia indossa una blusa – o abito, dalla foto a mezzo busto non si vede benissimo – nera, con inserti in pizzo. La profonda scollatura mette in risalto il lato A della influencer, che si adagia naturalmente. L’assenza del reggiseno conferisce una nota bollente allo scatto ma senza cadere nella volgarità. Il pizzo nero si adatta benissimo ai capelli ricci, morbidi e lunghi di Sonia che si adagiano su un lato. Il make-up c’è ma non si vede, Sonia ha optato per una trucco dalle tinte nude che riprendono l’incarnato mediterraneo.

Leggi anche –> Eva Henger | il tempo si è fermato | che corpo da favola | FOTO

Sonia Sghairi, i pensieri nostalgici della influencer

L’influencer condivide alcune storie con i follower dal tono nostalgico: l’emoji del cuore spezzato nella foto insieme all’amica. Sonia ricorda quando si trovava in Brasile. Paesaggi bellissimi che emergono tra le storie di Instagram. A quanto pare questo viaggio risale al 2019, ovviamente quando ancora il mondo era ignaro di ciò che sarebbe accaduto nel 2020. Le sue forme prorompenti la rendono tra le più ambite dai brand di moda che la scelgono per farle indossare le varie proposte delle nuove rispettive collezioni.

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti gela i fans | ‘Non ci sono | sto ancora male’ | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Sghairi (@soniasghairi) in data: 7 Nov 2020 alle ore 2:17 PST

I suoi scatti sui social infatti sono spesso delle partnership con i diversi marchi con la quale la bellissima Sonia collabora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.