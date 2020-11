La figlia di Eros e Michelle Hunziker, sempre molto presente sui social, rassicura i fan sulla sua assenza, aggiornandoli circa le sue condizioni di salute.

Visualizza questo post su Instagram Morning lights✨ Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 8 Set 2020 alle ore 1:32 PDT

Aurora Ramazzotti, che ha scoperto di essere positiva al Coronavirus dopo una tosse particolarmente sospetta, oggi passa i suoi giorni in isolamento presso la sua casa a Milano, insieme al fidanzato Goffredo Cerza, risultato positivo anch’egli. La situazione cambia di giorno in giorno, in quanto il virus sembra essere una “scoperta costante”, come afferma la ragazza.

Aurora e il messaggio sui social

Tranquillizza i suoi milioni di followers sostenendo: «i miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata», proseguendo con l’implicita promessa di ritornare ad allenarsi con loro in diretta.

Già al servizio di Ogni Mattina su Tv8, nel quale ha il ruolo di inviata, ha parlato in diretta «Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi – spiegando come i sintomi siano iniziati pochi giorni dopo l’ipotetico contatto con un positivo – Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci. Quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone».

Visualizza questo post su Instagram Che aspetti a stringermi tra le tua braccia amore mio? 💕 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 20 Set 2020 alle ore 7:17 PDT

Nel raccontare la sua esperienza di approccio al Covid-19, la ventitrenne afferma: «Ovviamente abbiamo visto di tutto in questi mesi, quindi ero già abbastanza preparata. Però, non avendola vissuta sulla mia pelle, non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza il virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui».