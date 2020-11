Grande Fratello Vip: Stefania Orlando, viene nominata e sbotta nella notte: scoppia la lite per le motivazioni date dai suoi compagni ieri sera nella casa, durante la puntata

Stefania Orlando è stata nominata da tutte le donne ieri al Grande Fratello Vip e ci è rimasta male. Non tanto per la nomination, a cui oramai è abituata, ma per le parole con cui hanno motivato questa scelta. In tante, infatti, hanno detto di non sopportare il fatto che sia così tanto presente nelle dinamiche di gioco. Dopo la puntata, quando è uscita fuori in giardino e ha trovato Tommaso Zorzi a litigare con Massimiliano Morra, ha approfittato per dire la sua. Tommaso infatti, accusava Massimiliano di non esporsi troppo, e lei ha preso la palla al balzo per dire la sua.

Stefania Orlando si sfoga dopo la nomination di ieri sera: “Cosa dovrei fare?”

“Siamo al Grande Fratello, qui i fatti degli altri sono anche i fatti nostri. Stasera mi sono sentita dire che sono troppo in mezzo alle dinamiche di gioco, ma dove dovrei stare? Sono qua, certo che sto in mezzo alle dinamiche, sennò mi stavo a casa” ha sbottato la conduttrice, contro Massimiliano e in generale contro le donne che l’hanno nominata ieri sera. Massimiliano ha risposto che ognuno deve pensare a se stesso e viversi questa esperienza come meglio crede, e che lui di indole non riesce a mettersi in mezzo a cose che non lo riguardano.

