Stefano D’Orazio ed il mistero di quella collana scomparsa per anni

A quattro giorni dalla morte di Stefano D’Orazio, i suoi vecchi compagni di band – così come i conoscenti e gli amici – piangono il grande batterista. In una recente intervista al Corriere della Sera, Emanuela Folliero, storica ex di D’Orazio, ha palato di lui e del legame di complicità ed affetto che ancora li univa. Nonostante il musicista e la conduttrice siano stati insieme solo due anni e mezzo, infatti, tutti li ricordano ancora come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Dall’intervista della Folliero è emerso un particolare intrigante ed inquietante al contempo. Il racconto di una collanina scomparsa per anni e ricomparsa “al momento giusto”.

Stefano D’Orazio, Emanuela Folliero racconta: “Una coincidenza inspiegabile”

“Stavo sistemando un armadio e ho trovato una scatoletta con dentro regalino del battesimo di mio figlio” ha raccontato la conduttrice. “C’era dentro una catenina con un ciondolo con i segni zodiacali e su scritto ‘ad Andrea, tuo Stefano’. Non vedevo quella catenina da 12 anni“. Il giorno dopo il ritrovamento della collanina, racconta la Folliero, un amico le ha telefonato per comunicarle la scomparsa di D’Orazio. “Ho avuto un brivido” spiega. “Pure mio marito che è super razionale è rimasto colpito dalla coincidenza della catenina”. I due hanno dunque deciso di appendere la collanina in cucina, come ricordo del grande batterista, ormai amico di lunga data di entrambi i coniugi.

Stefano D’Orazio ed Emanuela Folliero sono sempre rimasti molto legati, tanto che le loro famiglie non solo si conoscono, ma addirittura si frequentano. La conduttrice ha espresso la sua vicinanza a Tiziana Giardoni, moglie del batterista, e ha promesso che le resterà accanto.

