Grande Fratello Vip, post puntata acceso. Tommaso Zorzi furioso con Massimiliano Morra, scoppia la lite nella notte. “Perché non prendi posizione e continui a comportarti così?”

Al Grande Fratello Vip le discussioni non finiscono mai. Tommaso Zorzi ieri sera non ha proprio digerito il comportamento di Massimiliano Morra. Cos’è successo? Due giorni fa nella casa è scoppiata una polemica su Dayane Mello e sulla possibilità che stia usando Adua Del Vesco per andare avanti nel programma. Mentre Tommaso ne parlava, è arrivato Massimiliano che ha dato ragione all’influencer, con tanto di: “A me dispiace per Rosalinda perché è troppo ingenua e non si accorge che la sta prendendo in giro“. Dopo poche ore, l’attore era in stanza con le due ragazze a riportare quanto accaduto e, ieri in puntata, ha dato ragione a loro piuttosto che a Tommaso.

Tommaso Zorzi contro Massimiliano Morra dopo la puntata: “Posso sapere perché non hai parlato?”

Tommaso dopo la puntata gli ha chiesto di parlargli. “Perché in puntata non hai detto di avermi dato ragione? Che c’eri anche tu lì a parlare con me?” ha chiesto il ragazzo, ma Massimiliano non è riuscito a dargli una vera e propria risposta, limitandosi a dirgli che andava bene così e che aveva pagato le conseguenze delle sue azioni andando in nomination. “Non è vero che non prendi posizione, fai peggio: parli con me e la prendi con me, parli con loro e la prendi con loro“. Non è riuscito ad ottenere una spiegazione, Massimiliano continuava a cambiare argomento e Tommaso sfinito ha lasciato perdere ed è andato via.

