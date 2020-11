Nella mattinata di ieri, un uomo di 62 anni è morto dopo essere stato trafitto da una sponda di un mezzo pesante mentre si trovava alla guida del suo camion sulla Noalese, a Treviso.

Un uomo di 62 anni è deceduto nella mattinata di ieri in un drammatico incidente consumatosi lungo la ex strada statale 515 Noalese a Treviso. Stando a quanto ricostruito, la vittima si trovava alla guida di un camion frigo, quando ha incrociato un altro camion, la cui sponda si è improvvisamente aperta ed ha centrato in pieno il mezzo. Quest’ultima ha sfondato il parabrezza del camion frigo ed ha trafitto il conducente 62enne. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico del 118 che, giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi.

Tragedia nella mattinata di ieri, lunedì 9 novembre, sulla ex strada statale 515 Noalese, all’altezza del cavalcavia San Giuseppe, nel territorio di Treviso. Un uomo di 62 anni, Giorgio Amadio, fruttivendolo di San Donà di Piave ha perso la vita in un drammatico incidente. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Treviso Today, la vittima si stava recando al mercato ortofrutticolo per caricare della merce a bordo del suo camion frigo. All’altezza del cavalcavia, il mezzo di Amadio ha incrociato un camion, condotto da un uomo di 65 anni, la cui sponda, per cause in fase di accertamento, si è aperta improvvisamente poco prima centrando il veicolo. Parte di questa sponda avrebbe sfondato il parabrezza e trafitto il 62enne non lasciandogli scampo.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente sopraggiunti i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118. Estratto dal mezzo, l’uomo è stato affidato al personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Treviso che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge utili per ricostruire la dinamica del tragico incidente costato la vita al fruttivendolo.

L’incidente, come riporta Treviso Today, ha provocato inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo la Noalese con lunghe code di veicoli.

