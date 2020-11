Valentina Ferragni, 7 anni d’amore con il suo Luca Vezil – FOTO

La piccola donna di casa Ferragni, Valentina, ha condiviso sul suo profilo dieci scatti che ripercorrono la lunga storia d’amore con il suo Luca Vezil

Visualizza questo post su Instagram Halloween 2020 ready ☠️ @lucavezil Costumes by @lucavezil ❤️ Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 31 Ott 2020 alle ore 1:29 PDT

Valentina Ferragni è la più piccola delle tre sorelle, a volte un po’ snobbata per la giovane età, altre volte criticata pesantemente per il suo fisico. Si tratta però anche, forse, della più simpatica ai fan, proprio per la sua freschezza e ilarità.

Valentina sta dimostrando di giorno in giorno di reggere bene la concorrenza dell’influencer più famosa (Chiara), conquistando il pubblico social a suon di immagini sempre più accattivanti. Qualche mese fa era stata colpita da critiche molto cattive riguardo il suo leggero aumento di peso durante il primo lockdown ma lei ha reagito benissimo ignorando ciò che le veniva detto e, anzi, ripartendo ancor più carica per nuovi progetti.

Lei è sicuramente un modello alternativo di “ragazza in salute” lontana da vecchi stereotipi che chiedono solo ragazze magrissime che rientrano in taglie minuscole. La pratica della pole dance inoltre l’ha resa tonica e bellissima a dispetto di ciò che molti insinuano su di lei.

Valentina Ferragni, “Buon anniversario amore della mia vita. Tua Uali”