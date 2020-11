La bella showgirl Vanessa Incontrada ha condiviso con i fan un nuovo scatto al naturale che la ritrae distesa a letto, bella e sensuale come non mai

La bella spagnola Vanessa Incontrada è un uragano di bellezza e bravura. Lei in questi anni ha conquistato il pubblico da casa sempre con garbo e riservatezza, ma anche con la sua solarità e naturalezza che la contraddistingue nel porsi come donna e conduttrice.

Lo ha fatto nel guidare programmi di spicco nel mondo della musica e non solo. Negli anni l’abbiamo vista impegnata su diversi fronti, sia da un punto di vista della recitazione che per quanto riguarda la conduzione di programmi amatissimi come Zelig.

Vanessa dopo la nascita del figlio è stata presa di mira per il suo aspetto fisico non più magrissimo come l’abbiamo conosciuta agli esordi, ma pur sempre sensuale e armonica. Lei è una delle donne più cercate e apprezzate del panorama nazionale per competenza e professionalità, e questo attacco degli haters non ha fatto altro che aumentare l’affetto che milioni di persone provano nei suoi confronti.

Vanessa Incontrada, “Non c’è cosa più̀ bella di essere sé stessi”