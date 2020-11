Wanda Nara si toglie tutto, resta senza reggiseno: da favola – FOTO

Wanda Nara ha condiviso una fotografia letteralmente da infarto: la showgirl resta anche senza reggiseno.

Wanda Nara non conosce limiti e continua a far impazzire i suoi 7,1 milioni di follower con scatti a dir poco proibitivi. La showgirl è dotata di un corpo praticamente perfetto e le sue curve mandano in estasi la lunga platea di ammiratori. L’argentina, sicuramente, non fa niente per nasconderle e piazza i suoi lati migliori in primissimo piano. La nativa di Buenos Aires raggiunse la popolarità realizzando diversi calendari sexy senza veli. La 33enne è stata una presenza fissa anche nella televisione italiana, diventando opinionista di programmi seguitissimi come ‘Grande Fratello Vip’ e ‘Tiki Taka’.

Wanda, poco fa, ha postato una foto da arresto cardiocircolatorio. La moglie e agente del calciatore Mauro Icardi è praticamente nuda, con lato A in bella vista. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Wanda Nara esplosiva e senza reggiseno: scatto da infarto

Visualizza questo post su Instagram Todo lo que queda es invierno … 🔥 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Nov 2020 alle ore 11:00 PST

Non esistono aggettivi per descrivere l’ultimo scatto condiviso in rete da Wanda Nara. L’argentina è nel suo fantastico bagno ed è senza veli. Anche il suo favoloso lato A è totalmente scoperto, e lei lo maschera lievemente con il braccio per non incorrere in censura. L’incredibile fondoschiena è invece coperto, ma comunque incanta i fan. Il post ha raccolto in mezz’ora già 157mila cuoricini. I fan stanno esprimendo tutta la loro gioia con commenti estasiati e apprezzamenti. La 33enne è sicuramente una delle regine dei social e i suoi scatti continuano a non passare inosservati.

Visualizza questo post su Instagram Uff 😖 weekend in lockdown Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 6 Nov 2020 alle ore 10:08 PST

L’argentina, qualche giorno fa, decise invece di mostrare il suo fondoschiena da urlo piazzandolo in primo piano e indossando un perizoma estremamente piccante. Per la gioia dei suoi follower, questa tipologia di foto è quella più presente sui suoi canali social.

