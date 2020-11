WhatsApp aiuta i malati Covid: creata una chat per salvargli la vita

Creara una chat WhatsApp per salvare la vita ai malati di Covid in questo periodo di emergenza, in cui possono scarseggiare le bombole d’ossigeno.

A volte si parla dei pericoli e fastidi che si possono nascondere in WhatsApp, ma in molti altri casi questa applicazione può risultare decisamente utile. Parliamo, in particolar modo, di quando l’app di messaggistica istantanea può risultare uno strumento importare per salvare vite. Insomma, WhatsApp non è utile solo a chattare, telefonare e videochiamare con amici, partner, familiari o colleghi.

Infatti alcune persone hanno avuto la buona idea di aprire una chat WhatsApp per salvare la vita ai malati di Covid. È noto che purtroppo viviamo da parecchi mesi in una vera e propria emergenza mondiale. Una pandemia che sta riguardando anche l’Italia che deve far fronte ai sempre crescenti casi di contagio da Coronavirus.

WhatsApp, chat Volontari dell’ossigeno per salvare la vita a persone malate di Covid