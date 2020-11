Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti l’ 11 Novembre

Accadde oggi. Il 11 Novembre è il è il 315º giorno del calendario, quest’anno 316° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

L’11 Novembre si celebra San Martino di Tours vescovo cristiano del IV secolo. Tra i primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa cattolica. 11 Novembre è inoltre il giorno in cui terminò il primo conflitto mondiale, per questo motivo è conosciuto come il

Il Remembrance Day, dedicato agli appartenenti alle forze armate che vennero uccisi durante la guerra.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1675 – Il matematico Gottfried Leibniz utilizza per la prima volta il calcolo integrale trovando l’area di una funzione y=f(x).

1821 – Nasce lo scrittore russo Fedor Dostoevskij.

1885 – Muore il filosofo Søren Kierkegaard.

1887 – I martiri di Chicago: vengono impiccati ingiustamente cinque esponenti anarchici in piazza Haymarket, ritenuti responsabili della morte di alcuni poliziotti.

1889 – Washington è il 42º stato degli USA.

1918 – Fine della Prima guerra mondiale alle ore 11, con la firma dell’armistizio da parte della Germania.

1918 – La Polonia torna ad essere una nazione indipendente.

1930 – Brevetto di Albert Einstein e Leó Szilárd per la loro invenzione del refrigeratore di Einstein–Szilárd (frigorifero ad assorbimento, privo di parti mobili).

1938 – Eseguito per la prima volta il brano God bless America, futo inno degli USA.

1961 – Nell’ex Congo belga sono trucidati 13 aviatori italiani facenti parte del contingente dell’ONU.

1961 – Nasce l’attore Luca Zingaretti.

1962 – Nasce l’attrice Demi Moore.

1966 – La NASA lancia la navetta Gemini 12 con a bordo gli astronauti James Lovell e Buzz Aldrin.

1972 – Nasce la conduttrice Alessia Marcuzzi.

1974 – Ultima esibizione nella sua carriera del soprano Maria Callas.

1974 – Nasce l’attore Leonardo Di Caprio.

1975 – Indipendenza dell’Angola dal Portogallo.

1981 – Nasce il cantautore Raphael Gualazzi.

1983 – Umbero Eco sposa la sedicenne Kara Vallow.

1992 – La Chiesa d’Inghilterra vota si per permettere alle donne di diventare sacerdoti.

1994 – Muore Wanda Osiris.

2004 – Muore Yasser Arafat.

2006 – Esce la Playstation 3.

2010 – Muore Dino De Laurentiis.

