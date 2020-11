Alessia Marcuzzi e il body trasparente che non nasconde le forme: si vede tutto | FOTO

La conduttrice Alessia Marcuzzi, che proprio quest’oggi festeggia 48 anni, stupisce i suoi followers attraverso uno scatto “bollente”. Il body bianco non lascia nulla all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram 48 🤸‍♂️ #birthdaygirl Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:22 PST

Sensuale ed in formissima come sempre, Alessia Marcuzzi festeggia oggi i suoi 48 anni. La conduttrice, per celebrare il suo giorno speciale, non poteva non regalare ai followers uno scatto davvero bollente. Alessia, intenta ad eseguire la verticale, si mostra con addosso un trasparentissimo body bianco. La fisicità prorompente della Marcuzzi si offre alla vista senza alcun velo, il tessuto ne lascia intravedere le curve sinuose.

I fan solo letteralmente impazziti: “Happy bday Alessia Bella!” – le scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Ma in che senso 48? Ti stai sbagliando, sono 38, per forza“.

Alessia Marcuzzi: un anno complicato per la conduttrice

La conduttrice, amatissima dai telespettatori, ha di recente confessato a Verissimo di aver vissuto un anno difficile. Complice la crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, e la conduzione di “Temptation Island” nella piena emergenza della pandemia. Inoltre, ad occupare le copertine di moltissimi giornali, anche la “presunta relazione” con Stefano De Martino.

Alessia, accusata dagli haters di essere una “rovinafamiglie“, si è ritrovata al centro di un triangolo amoroso senza saperlo. Mentre finiva nelle prime pagine di tutti i giornali, infatti, lei era in vacanza con le amiche. “È stato tutto veramente molto surreale. Credere a qualcosa di così romanzato forse a volte è più stuzzicante” – si è discolpata la Marcuzzi a Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram Makeup @sabrifari 🖤 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 10 Nov 2020 alle ore 2:53 PST

Inoltre, la conduttrice non ha nascosto la crisi coniugale attraversata con il marito, che però, attualmente, sembra abbondantemente superata. Tuttavia, nulla di quel che riguarda il suo matrimonio c’entrerebbe con la separazione fra Stefano e Belen.

Tra l’altro, non sono mancate le accuse da parte di chi sostiene che Alessia abbia condotto un “Temptation Island” sottotono. La presentatrice stessa, parlando con Silvia Toffanin, ha raccontato le difficoltà oggettive di questa ottava edizione, limitata dalle restrizioni del Covid, ed anche da coppie di ardua gestione, come quella formata da Alberto e Speranza.

