Amina Muaddi, il rientro al lavoro in grande stile. Magnifica – FOTO

Amina Muaddi, la celebre shoe designer per il suo rientro a lavoro ha scelto un make-up perfetto che ha voluto condividere sui social. Magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi) in data: 10 Nov 2020 alle ore 1:01 PST

Amina Muaddi, la giovane shoe designer di successo che in poco tempo è riuscita a creare un brand col suo nome a soli 30 anni, ha condiviso sui social una seduta di trucco e parrucco a quanto pare prima di rientrare a lavoro. La stessa infatti scrive: back to work but with a vacay glam. La designer ha scattato alcune foto per far ammirare a tutti il make-up proposto dai professionisti su di lei. Perfetto per il suo incarnato, la Muaddi ha una pelle radiosa. Eyeliner per allungare ulteriormente lo sguardo, abbondante mascara per intensificarlo e sulle labbra un gloss che accentua le labbra carnose e sensuali della Muaddi. I capelli vengono acconciati con delle morbidi onde che si adagiano sulle spalle della shoe designer e riga centrale. La Muaddi propone altresì dei brevi video per mostrare in movimento il make-up fatto.

Amina Muaddi, corteggiatissima nel mondo della moda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi) in data: 30 Ott 2020 alle ore 7:35 PDT

Le scarpe di Amina Muaddi sono delle vere e proprie creazioni d’arte contemporanea: il design così proiettato verso il futuro ma al contempo presentano delle linee squisitamente retrò. Il fascino dei modelli di calzature pensate da Amina sono un esempio di eccellenza portato nel mondo. Le sue collaborazioni importantissime, come quella con Rihanna che la stessa designer ricorda tra le storie di Instagram il momento del loro incontro, sicuramente emozionante. Le sue calzature conquistano tutti, persino Kim Kardashian.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMINA MUADDI 🧚🏽‍♀️ (@aminamuaddi) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:54 PDT

Periodo di forte crescita e soddisfazione per Amina Muaddi che ne ha fatto della sua passione una professione, con dedizione e sacrificio.

