Ancora polemiche a Ballando, Della Gherardesca risponde così ai giudici – VIDEO

Nuove polemiche nel programma Ballando con le Stelle, Della Gherardesca risponde a tono pubblicando un video ironico sui social

Il programma di Rai Uno “Ballano con le Stelle” ormai è uno degli show che maggiormente tiene incollati i telespettatori in questo autunno così catastrofico. E catastrofiche sono anche le vicende che coinvolgono in concorrenti in questa edizione: dopo l’assenza di Pedron per la positività al Covid, la Isoardi assente per la frattura al ginocchio, settimana scorsa anche la caduta e lo svenimento di Alessandra Mussolini che ha fatto preoccupare tutti ed ha costretto Milly ad interrompere la diretta e mandare la pubblicità.

Sabato prossimo quindi la tanto attesa semifinale e non mancano le critiche per alcune delle coppie che sono ancora in gara, come quella composta da Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira costantemente attaccati dalla giuria nonostante il pubblico pare amarli molto soprattutto per i look stravaganti indossati dalla coppia.

Costantino sabato scorso, dopo essersi esibito nei panni della mozzarella, Sara Di Vaira era il pomodoro per comporre la caprese, è stato attaccato non solo da Carolyn Smith ma anche da Mariotto, che fino alla settimana scorsa era un suo grande sostenitore. “Basta con questo circo, due pagliacci in pista. Se volete osannarli come un capolavoro, fate pure ma io mi dissocio. Non ci sto. Mi stufo dopo un po’, la ripetizione della stessa roba. Se questo era un charleston io sono biondo“, ha osservato Mariotto dopo l’esibizione.

Il ballerino ha così deciso di rispondere ai giudici che lo attaccano per le sue movenze goffe e poco atletiche, con un video i cui spiega perché deve per forza puntare sulla simpatia piuttosto che sulla prestanza fisica. “Preferisco beccarmi i voti più bassi di tutti da Carolyn, la Savonarola della Balera, che indispettire il mio team medico” scrive a corredo del video mentre lo si vede sollevare una bambola gonfiabile.

