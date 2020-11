Anna Tatangelo, double selfie fotogenico in comapgnia di un’amica speciale – FOTO

Anna Tatangelo è di nuovo in stato di grazia sui social network. Il selfie fotogenico è glamour e riserva una bella sorpresa

La nuova cantante del rapper, famosa per i duetti con Geolier, Anna Tatangelo ha espresso tutta la sua gratitudine per la presenza in radio di una delle moderatrici degli eventi musicali. Si tratta di un’artista che ha accompagnato per tanto tempo l’avvenenza dei personaggi musicali, in pubblico.

Prima dell’ennesimo selfie relax in “barba” al suo istinto innaturale di bellezza supersonica, Anna ha dato importanza ad una figura molto speciale, che ha certamente contribuito a lievitare la sua fama in pubblico. Colei che ha dato il là alle interpretazioni musicali dei grandi artisti è Monica Magnani, protagonista insieme alla Tatangelo di un selfie “smack” in radio.

L’atmosfera, molto apprezzata dai follower della rapper è stata resa incandescente, sulle note emozionanti di “Tra Me e Te”. Il brano ha avuto ampio seguito grazie alla mediazione di Gemitiaz. In compagnia del quale abbiamo assaporato una versione tendente ad una “fugace” trasgressività di Anna Tatangelo, vestita di “Cappuccetto Rosso 2.0”

Anna Tatangelo, dagli studi radio televisivi al fascino in versione “house”

Il profilo Instagram di Anna Tatangelo è stato preso d’assalto nelle ultime ore. In particolare a rendere piccante l’atmosfera è un “double face” selfie, di assoluta considerazione per gli amanti di “All Togheter Now”.

Successivamente si volta pagina e si passa all’ennesimo “stralcio” di relax di una bellezza casalinga, come quella della Tatangelo. L’artista ex di Gigi D’Alessio non è passata inosservata neanche stavolta agli occhi dei follower, che hanno potuto ammirarla in tutto il suo splendore, nonostante la “copertura” degli abiti casual, di colore grigio.

La nostra Anna Tatangelo è pronta a mettersi comoda sul divano e gustarsi l’ennsimo film di questa quarantena, in compagnia dei suoi amati pop corn.

Prima però il “dovere” di mantenere accesi i “motori” della sensualità, poi il piacere di animare queste giornate “fiacche” come meglio crede. I follower approvano l’iniziativa e rispondono con la medesima “moneta” ai “baci” incandescenti della loro amatissima Anna

