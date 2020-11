Barbara d’Urso ha voluto festeggiare il raggiungimento di 2.8 milioni di followers. Per l’occasione, la conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto sensualissimo, in cui si intravede il fondoschiena

Una sensualissima Barbara d’Urso ha voluto ringraziare i suoi followers di Instagram, che hanno raggiunto quota 2.8 milioni. Per l’occasione, la conduttrice di Canale Cinque ha postato uno scatto a dir poco bollente: a cavallo di un dondolo, e con un tacco nero vertiginoso, lo stacco di coscia è mozzafiato. Gli shorts cortissimi, che per via della posa si alzano piacevolmente, lasciano intravedere un fondoschiena da paura.

I fan, di fronte alla loro beniamina, si sono scatenati: “Tutti meritati Barbara! Signora della tv italiana“.

