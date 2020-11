Belen Rodriguez e l’incredibile trasformazione: tutto per il suo Antonino

Sui social, la splendida Belen Rodriguez si è mostrata in una veste mai vista prima. Insieme al compagno Antonino e al figlio Santiano, la modella ha ridipinto casa improvvisandosi “imbianchina”

Visualizza questo post su Instagram Consigli per il lockdown. Traslocare nella stessa casa 🤪 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Nov 2020 alle ore 9:16 PST

Mentre Stefano De Martino trasloca in un appartamento a Milano, la sua ex moglie Belen ne approfitta per ridipingere casa. Al suo fianco, l’amato figlio Santiago e l’attuale compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese. Approfittando del lockdown, la modella ha deciso di apportare un po’ di modifiche alla sua abitazione, complice forse l’arrivo del nuovo fidanzato.

“Consigli per il lockdown. Traslocare nella stessa casa” – scrive la showgirl su Instagram. Belen, “imbianchina” per un giorno, ha spiegato ai suoi followers di aver già fatto lavori di questo tipo quando viveva in Argentina.

Belen “imbianchina”: con lei il figlio Santiago e il compagno Antonino

Anno nuovo, vita nuova. Ma, nel caso di Belen, sarebbe più corretto dire “fidanzato nuovo, vita nuova“. Infatti, da quando l’hair stylist Antonino Spinalbese è entrato nella sua vita, la modella sembra apparire ai suoi followers sotto una luce diversa: è estremamente felice, e gli scatti postati con il compagno lo dimostrano.

Proprio di recente, l’argentina ha deciso di ridipingere le pareti di casa, approfittando del lockdown per dedicarsi alla sistemazione della sua abitazione. Dopo la rottura con De Martino, evidentemente, la modella ha sentito la necessità di fare qualche modifica. “Comunque, non era la prima volta che dipingevo casa, lo facevo in Argentina. Ma poi ho smesso avendo la possibilità di farla dipingere pagando”.

Visualizza questo post su Instagram Me gusta @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 5 Nov 2020 alle ore 2:42 PST

La Rodriguez, che già in passato si era calata nel ruolo di imbianchina, ha riscoperto il piacere di farlo assieme ai due uomini della sua vita: Santiago ed Antonino. “Oggi vi dico che fare queste cose da soli, capacità permettendo, fa proprio bene! Stimola, diverte, ci si fa un mazzo tanto, e come sempre accade, dai più valore ai risultati ottenuti!” – ha sentenziato nelle stories, mostrando il frutto del suo lavoro.

La relazione con il compagno, resa pubblica solo qualche settimana fa, procede a gonfie vele. I due, fra scatti tenerissimi e baci bollenti, sembrano più affiatati che mai.

Che sia arrivata l’ora di una convivenza per Antonino e Belen? Solo il tempo ci darà le risposte.

