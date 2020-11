Cecilia Rodriguez: la ricerca della ricetta afrodisiaca a casa Moser

Un’indecisa mattinata per Cecilia: ha deciso di chiedere un parere ai suoi followers sulla ricetta da preparare per il suo fidanzato.

Inizia così la mattinata di mercoledì per Cecilia Rodriguez. La vediamo intenta ad osservare il piano cucina, mentre con le spalle alla fotocamera nasconde la sua espressione dubbiosa. Cosa starà per fare? La risposta è nella didascalia dello scatto. La bella Cecilia è indecisa sulla giusta ricetta da preparare nella giornata di oggi. Visto il desiderio di sorprendere il suo amato fidanzato Ignazio Moser, coglie l’occasione per chiedere l’opinione dei suoi fans attraverso il suo ultimo post.

Cecilia: “aspetto le vostre ricette”

Dopo aver dato un luminoso buenos dìas sul web ai suoi followers, attende il corretto suggerimento culinario da servire amorevolmente all’ora di pranzo in “casa Moser”. “Fettuccine con panna e salmone…” è uno dei più recenti tra i consigli postati nei commenti dello scatto. A quale dei tanti darà ascolto la leggermente assonnata Cecilia?

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:00 PST

Dato il destinatario dell’improvvisa creatività di Cecilia, nulla esclude che la scelta della bella argentina potrebbe ricadere su delle ricette particolarmente afrodisiache. Oppure, vista la stagione autunnale ed il loro attuale soggiorno in Trentino, potrebbe optare all’ultimo istante su qualcora che possa “scaldare” gli animi di entrambi nel senso più pratico del termine. Una cosa è certa: bisognerà seguire le successive stories per saperne di più.

