Claudia Ruggeri, sorriso incandescente e curve strabordanti: stupenda – FOTO

Primo piano di assoluto valore per Miss Claudia Ruggeri, l’ex Bonas di Avanti Un Altro che ha sensibilizzato ancora il cuore dei fans

Non è certamente la prima volta che l’ex Miss di Mediaset, Claudia Ruggeri appare con le sue migliori qualità dinanzi le telecamere. Trasportata sempre da un velo di positività risulta uno spirito libero e sorridente molto contagioso.

Ecco perchè nella sua vita non trascura mai le amicizie e per chi vuol concedersi un segreto da confidare, lei è pronta ad ascoltarlo e tenerlo a bada. Dopo il grande successo sullo sbagello di “Avanti Un Altro”, il talk show condotto da Paolo Bonolis potrebbero aprirsi nuovi orizzonti professionali per Claudia, in attesa di uscire dal tunnel oscuro del virus.

Nel frattempo cura molto l’aspetto social e in particolare il suo profilo Instagram, dove vanta la “bellezza” di 963 mila follower, estasiati da un fascino all’avanguardia

Claudia Ruggeri, il sorriso dei giorni migliori

La vita di Miss Claudia Ruggeri, l’ex diva seducente della Mediaset non è quasi mai caratterizzata da momenti tristi. “Sorridere” per lei è il tempo della vita, che non va assolutamente sprecato. Che sia in famgilia, con il proprio partner o in compagnia di amici, questa peculiarità rappresenta l’arma vincente per un’esistenza lontano dai pregiudizi.

Ciò che contraddistingue e la riconosce come una vera e propria “bomba” di preferenza tra i follower è certamente una bellezza inarrivabile. Non a caso Claudia diventa ancor più raggiante quando cerca “appoggio” dalla sua platea. A rendere sensibile il cuore dei follower è certamente quel bagaglio inestimabile di forme fisiche.

La distesa sensuale sul pavimento mette in risalto proprio le caratterisitche più gloriose di Claudia. Dal sorriso dei giorni migliori ad un paio di curve strabordanti che fanno fatica a trattenersi nel reggiseno nero a balconcino. Insomma per lei ogni giorno è un carpe diem di felicità intorno a sè. Per i follower invece è un esempio da non trascurare

