Covid, il governo starebbe valutando l’invio dell’esercito e della Protezione Civile per dare un segnale a Napoli.

Il Covid-19 continua a mettere in ginocchio il Nostro Paese: gli ospedali sono vicini al collasso e il numero delle vittime giornaliere torna a spaventare. Stando al bollettino di oggi, ci sono 32.961 nuovi casi rispetto a ieri con 623 decessi. La Campania è sicuramente una delle Regioni in cui il virus circola con estrema velocità. Secondo i dati, nelle ultime 24 ore si segnalano 3.166 nuovi positivi e 34 morti. Napoli e Caserta sono le province in cui il valore dell’indice Rt è decisamente alto. Il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando il suo piano per il capoluogo campano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il Premier Conte su ipotesi nuovo lockdown: “Governo a lavoro per scongiurarlo”

Covid Napoli, le parole di Conte

Il Governo continua a studiare i dati in arrivo dalla Campania per decidere se passare la Regione da ona gialla ad arancione (o addirittura rossa). Il Premier Conte ha spiegato alcune cose interessanti. “Siamo lo Stato e se ci sono segnalazioni diffuse di criticità sulle strutture sanitarie della città di Napoli serve dare un segnale”. Il Governo sta valutando la possibilità di inviare l’esercito e Protezione Civile alla città campana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pandemia, la situazione in terapia intensiva: i dati aggiornati regione per regione

Anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato per la giornata di venerdì un ampio provvedimento. Conte, intanto, ha ribadito che al momento resta esclusa l’ipotesi di un lockdown totale del paese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter