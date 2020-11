Instagram Cristina Marino figlia. La compagna di Luca Argentero è di una dolcezza sconfinata assieme alla piccola Nina Speranza nata a maggio.

Visualizza questo post su Instagram •TEA FOR TWO• #goodmorning Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 11 Nov 2020 alle ore 12:31 PST

Da Cristina Marino arriva una bella variazione sul tema. La compagna di Luca Argentero infatti si fa vedere in una fotografia in compagnia della figlia. La piccola Nina Speranza, che è nata nello scorso mese di maggio, fa ridere tantissimo la mam

Lo scatto è davvero bellissimo e mostra la 29enne attrice e modella impegnata in un “thè per due”, come lei stessa scrive. La bionda originaria di Milano ha una espressione di totale e spensierata felicità. Una cosa che caratterizza qualunque persona che si ritrova a vestirei panni del genitore. Nina Speranza ha cambiato la vita sia di Luca Argentero che di Cristina Mario; figlia e relative responsabilità sono un vero e proprio obiettivo di vita per chi punta a mettere su famiglia. Ma non mancano anche immagini di grande sensualità da parte di lei, nella prossima pagina.