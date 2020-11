Diletta Leotta, divano, tacchi a spillo e outfit da sballo: un angelo – FOTO

Diletta Leotta è sempre più spettacolare sui social network: la siciliana ha postato uno scatto in cui ha sfoderato tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta è sempre più inarrestabile: la giornalista di Dazn punta a diventare una delle regine del web. La siciliana continua a postare scatti meravigliosi in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo corpo stupefacente. La nativa di Catania, da quando ha iniziato a condurre lo speciale dedicato alla serie B su Sky Sport, ha iniziato la sua ascesa verso la popolarità. Non a caso oggi è sicuramente una delle donne più seguite su Instagram e più apprezzate dagli uomini. Diletta, poco fa, ha messo in rete una foto splendida in cui sfodera tutta la sua bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia De Lellis, l’outfit Bon Ton provoca una strage di cuori – FOTO

Diletta, tacchi e outfit favoloso: che classe!!

La Leotta, nell’ultimo scatto postato in rete, è semplicemente incantevole. La bellissima giornalista di Dazn indossa jeans attillati e un maglioncino di colore verde che valorizza le sue forme. La siciliana fa impazzire i suoi fan indossando dei tacchi altissimi. Come se non bastasse, la 29enne assume una posa sexy e sfodera un sorriso luminosissimo. Il post ha collezionato in breve tempo 220mila cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Antonella Mosetti è una bomba di eros: in intimo e contro un muro, unica – FOTO

Diletta, qualche giorno fa, lasciò i fan a bocca aperta postando una foto da urlo e piazzando il suo décolleté in primissimo piano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter