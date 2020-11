Emily Ratajkowski è illegale, futura madre mostra tutte le sue grazie – FOTO

Emily Ratajkowski, la modella posta una foto su Instagram mostrando le sue grazie e con orgoglio la gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 11 Nov 2020 alle ore 8:02 PST

La notizia della gravidanza della super modella Emily Ratajkowski ha emozionato davvero tutti. L’ultimo post – anzi sarebbero più foto scattate nello stesso momento – Emily indossa un bikini arancione: uno slip molto minimal che consente di ammirare tutto il pancino della modella. Il pezzo di sopra, in una delle due foto, più che costume è un foulard intrecciato che nasconde il seno della modella ma senza comprimerlo. “…anche pantaloni foderati e magliette abbinate per mantenerti fresco per il resto dell’anno in città e in spiaggia.” così Emily spiega i capi che indossa che fanno parte del brand Inamorata, di proprietà e gestito dalla stessa modella.

LEGGI ANCHE –> Isabella Ferrari e lo scatto sdraiata nel letto: capelli selvaggi e camicetta scollata – FOTO

Emily Ratajkowski, da Vogue a Inamorata: il periodo intenso per la modella

Vai su successivo per vedere le foto di Emily