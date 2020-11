Eva Henger in serata ha postato una foto in intimo vietata ai deboli di cuore. L’ex pornostar, tutte le sere con una cadenza maniacale, delizia i suoi follower con scatti pazzeschi.

Eva Henger è una ex pornostar, figlia di un direttore di conservatorio e di una ballerina di danza classica e di liscio.

Ungherese di nascita ma italiana d’adozione, diventa modella giovanissima grazie alla madre che manda alcune sue foto ad un’agenzia e partecipa a 16 anni ad un concorso di bellezza nel suo paese di origine.

Anche attrice poichè recita in alcune fiction tedesche tra le quali il celebre “L’ispettore Derreck”.

Continuò a partecipare e a vincere nei concorsi di bellezza in Ungheria e in Austria fino ad essere ingaggiata dall’agenzia italo-ungherese Blue Angels, di cui Riccardo Schicchi era co-fondatore. Inizia a posare senza veli per alcune riviste, poi arriva in Italia proprio con Riccardo Schicchi esibendosi prima in alcuni locali di lap-dance e poi approdando nel mondo hard, recitando nei film che produceva il suo manager che divenne successivamente suo marito.

Ancora una star della sensualità