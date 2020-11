Georgina Rodriguez, curve strepitose “tra mare e cielo” | Mozzafiato FOTO

Georgina Rodriguez incanta i suoi numerosissimi fan con una foto “tra mare e cielo” pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram My everything ❤️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 8 Nov 2020 alle ore 4:13 PST

Georgina Rodriguez in campo per un evento benefico. Lady Cristiano Ronaldo ancora una volta protagonista di un’iniziativa di beneficenza. Stando a quel che riferisce ‘Vanitatis‘, la donna si trova a Madrid per un progetto insieme alla fondazione Nuevo Provecto. Come ogni anno prima di Natale, la fondazione tiene un evento, in cui vengono consegnati giocattoli a dei bambini.

E, ormai da tre anni, è diventata una sorta di consuetudine la partecipazione di Georgina, partita per la capitale della Spagna con molti giocattoli da regalare ai bambini della fondazione. Quest’ultima vestirà i panni di regina dai poteri magici e consegnerà i giochi ai piccoli.

Georgina Rodriguez, fisico incredibile | Pioggia di like – FOTO