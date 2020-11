GF Vip, è ancora rottura tra Tommaso e Francesco: “Una pugnalata avrebbe fatto meno male”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini all’interno della casa del GF Vip non sembrano trovare pace: tra i due l’ennesima incomprensione che ha raffreddato il rapporto

Nella puntata di lunedì del GF Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini tutto sembrava andare a gonfie vele. Dopo l’incontro con Alba Parietti e le belle parole che i due hanno speso l’uno per l’altro mentre Francesco era a rischio eliminazione erano più uniti che mai. “Ho capito che io e lui siamo una sola cosa qua dentro” ha dichiarato l’influencer. Eppure la loro amicizia non trova pace e ogni piccola incomprensione li porta ad allontanarsi. L’ultima è avvenuta proprio poche ore dopo la puntata e a far scattare la miccia ci ha pensato la modella Dayane Mello.

Tommaso deluso da Francesco: “Una pugnata avrebbe fatto meno male”

La modella brasiliana nel tardo pomeriggio di ieri ha voluto scrivere una lettera a Oppini per cercare di chiarire una discussione portata avanti per diverse settimane. Francesco ha accettato con piacere questo atto di pace e i due si sono brevemente confrontati scusandosi a vicenda. Tommaso non ha pienamente condiviso questo repentino cambio d’aria e soprattutto avrebbe voluto che l’amico lo coinvolgesse di più nella situazione. “Ho preso le tue parti in tutto questo, mi sono esposto, mi sono staccato da Dayane e poi voi fate pace così velocemente. E io?“, ha esposto il giovane che si è mostrato molto deluso.

Inevitabile il confronto tra i due amici nella quale Francesco ha voluto rimarcare il suo dispiacere rimanendo pero’ fermo sulla sua volontà di mettere un punto alla “questione Dayane”. Durante la conversazione si ritorna a parlare del loro rapporto che ancora una volta Tommaso sembra mettere in discussione. Una frase del figlio della Parietti ha poi fatto infuriare l’influencer che rimarcava la sua netta presa di posizione nei suoi confronti. “Non te l’ho chiesto io di farlo“, ha sottolineato Oppini. Su questo punto Tommaso si impunta e smette di rivolgergli parola.

“Ma sono cose da dire? E poi perché mi rinfaccia sempre quello che ha fatto per me e non vede quello che io ho fatto per lui?” -sottolinea- “Guardate una pugnalata avrebbe fatto meno male. Mi pugnalavi? Mi facevi meno male giuro“. Tutti i concorrenti hanno spronato i due a fare pace ma sembra esserci un chiaro problema di comunicazione.

Visualizza questo post su Instagram Tommaso e Francesco: continua il risentimento? #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:20 PST

Ancora una volta è calato il silenzio sulla loro amicizia, nonostante entrambi stiano male per questa situazione. Il bene che provano l’uno per l’altro è evidente a tutti, ma riuscirà a essere più forte dell’ennesima incomprensione?

