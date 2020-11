Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini. Le parole velenose di una famosa ex

Grande Fratello Vip. Stefano Bettarini, com’è noto, è stato squalificato a causa di un’espressione blasfema durante il programma. Il commento di una ex

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip è stata, come sempre, carica di emozioni e colpi di scena

Si sono svolti i festeggiamenti per il compleanno della contessa Patrizia De Blanck che ha spento ben 80 candeline. Per l’occasione le è stata data la possibilità di poter salutare la figlia, Giada, rispettando tutte le misure anti Covid19.

C’è stato il confronto tra un’altra coppia formata da madre e figlio, quella composta da Alba Parietti e Francesco Oppini. I due hanno trovato armonia e voglia di condividere insieme nuove emozioni.

La puntata, però, ha visto un illustre squalificato. Stiamo parlando di Stefano Bettarini che, entrato nella casa più spiata d’Italia solo venerdì scorso, è stato già buttato fuori per aver pronunciato una frase blasfema.

In molti hanno cercato di difenderlo, adducendo che la sua fosse solo un’espressione dettata dalla distrazione, un intercalare toscano. Le regole però sono uguali per tutti. Anche l’influencer Denis Dosio ha dovuto subire lo stesso trattamento.

Grande Fratello Vip. Una ex non perdona Stefano

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti gela i fans | ‘Non ci sono | sto ancora male’ | FOTO

Tra le persone che di certo non sono tra i suoi fan c’è la showgirl Antonella Mosetti, la quale si è espressa durante una puntata di Mattino 5, ospite di Federica Panicucci: “Io ho fatto insieme a Stefano un’altra edizione del Grande Fratello Vip. Anche all’epoca era famoso per avere la lingua biforcuta”. Ha poi proseguito: “E’ nella sua natura inventare storie inesistenti, parlò di me in maniera molto brutta. Un uomo non dovrebbe mai parlare di un’ex così. Prova ne è che Simona Ventura (sua ex moglie), una volta finito il programma, lo portò subito in tribunale”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

La Panicucci ha chiesto ulteriori spiegazioni alla Mosetti: “Avete avuto una relazione? Non lo ricordo”. La risposta della diretta interessata è stata questa: “Si, si. Di notte, tra uomini, pensando di non essere ascoltati, ha detto delle cose di me davvero squallide. Mi ha anche chiesto scusa ma ormai il danno era fatto. La mia famiglia non ha gradito sentire in questo modo dettagli della mia vita intima”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter