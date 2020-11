Alfonso Signorini ha parlato delle voci che riguardano una ipotetica entrata di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip: le sue parole

Cristiano Malgioglio è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della seconda edizione del Grande Fratello Vip con la sua esuberanza e simpatia. Più volte il pubblico ha sottolineato la volontà di rivederlo all’interno della casa, anche solo come ospite. Sembra che Alfonso Signorini sia molto vicino a farlo accadere. Si è parlato molto dei papabili nuovi ingressi che avverranno, a detta del conduttore, a dicembre. Saranno nove i concorrenti che entreranno al GF Vip, dando così quasi il via a una nuova edizione.

Questo ha fatto storcere il naso a molte persone che credono non sia giusto nei confronti di chi, invece, è dentro la casa da settembre. Eppure nonostante tutto una notizia sembra mettere tutti d’accordo e si tratterebbe proprio del ritorno di Cristiano Malgioglio.

Le trattative per Cristiano Malgioglio al GF Vip sono quasi concluse

A confermare le voci è stato proprio Signorini nel corso del collegamento con “Casa Chi”, annunciando le trattative in corso. “Mancano ancora alcuni dettagli ma credo che accetterà” -ha dichiarato- “Ne stiamo parlando da tempo e secondo me ce la faremo“. Il conduttore ha poi sottolineato quanto amerebbe rivedere in casa Malgioglio, anche insieme alla Contessa De Blanck e a Tommaso Zorzi. Secondo lui uscirebbe delle gag di forte intrattenimento. Non una conferma ufficiale ma che lascia pensare che le probabilità di vedergli varcare nuovamente la porta rossa sono elevate.

Per quanto riguarda i nuovi concorrenti che entreranno a dicembre non è stato rivelato ancora nessun indizio. L’unico nome conosciuto è quello di Selvaggia Roma che sarebbe pero’ già dovuta entrare nelle scorse settimane. Risultata positiva al covid ha dovuto pero’ rimandare il suo ingresso che avverrà appena sarà guarita totalmente.

In tutto questo i concorrenti in casa devono ancora essere informati del prolungamento del programma che loro credono terminerà proprio all’inizio del prossimo mese. Molti di loro hanno infatti comunicato di essere già stanchi e provati da questa esperienza. Come reagiranno alla notizia?

