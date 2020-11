Isabella Ferrari e lo scatto sdraiata nel letto: capelli selvaggi e camicetta scollata – FOTO

La splendida Isabella Ferrari regala ai followers uno scatto direttamente dal suo letto: capelli selvaggi e camicetta scollata per l’attrice

La splendida Isabella Ferrari – 56 anni quest’anno – esibisce ancora un fascino ed una fisicità mozzafiato. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, l’attrice ha regalato ai followers una veste più “intima” di sé, mostrandosi sdraiata nel suo letto. I capelli “in burrasca“, come da lei definiti, le conferiscono un look ancora più accattivante, e la camicetta bianca cattura la vista attraverso il profondo scollo a V.

I followers sono letteralmente pazzi di lei: “Sei sempre bellissima” – le dichiara un utente.

Isabella Ferrari: il successo nella carriera e in amore

L’attrice, originaria di Ponte dell’Olio (Emilia-Romagna), ha esordito in Tv nel 1981, affiancando Gianni Boncompagni nel programma “Sotto le stelle“. Viene però ben presto notata dai maggiori registi dell’epoca, tra cui Carlo Vanzina, che intravede nella Ferrari una potenziale carriera di attrice.

Moltissime sono le pellicole che l’hanno vista come interprete. In particolare, per “Romanzo di un giovane povero“, Isabella ha vinto nel 1995 la Coppa Volpi per la migliore attrice non protagonista. Nel 2008 arriva invece il Premio Pasinetti per il film “Un giorno perfetto“. In ultimo, con la pellicola “E la chiamano estate“, la Ferrari ha vinto nel 2012 il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice.

Fortunata, oltre che nella carriera, anche nella vita personale. Dal 2002, infatti, la Ferrari è sposata con il regista Renato De Maria, col quale ha avuto due figli, Nina e Giovanni. In precedenza, l’attrice aveva avuto la prima figlia Teresa da un’altra relazione.

Il segreto per un matrimonio che duri a lungo, come ha spiegato Isabella in un’intervista a Vanity Fair, è essere consapevoli della libertà dell’altro, e lasciare che questa libertà si possa esprimere sempre. “La libertà per me viene al primo posto. Non posso pensare di appartenere a qualcuno, il nostro matrimonio funziona da tanti anni perché io ho un piede fuori e Renato lo sa” – ha dichiarato, sicura si sé, l’attrice.

