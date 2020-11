Julia Procopio, in cucina super seducente: che posteriore – FOTO

Julia Procopio, la super ballerina di Ciao Darwin, in uno scatto su Instagram tra le mura domestiche: anche in cucina è sensualissima

Visualizza questo post su Instagram Voi, ve lo sapete toccare il naso con la lingua?🧐 Un post condiviso da J Procopio (@procopio_julia) in data: 30 Ott 2020 alle ore 9:19 PDT

Nel panorama di ballerine e starlette del mondo della televisione e non solo, un posto particolare di recente lo merita sicuramente Julia Procopio. Di origini calabresi, la 28enne ha rubato il cuore degli appassionati in ripetute occasioni a Ciao Darwin con esibizioni davvero indimenticabili. Una ballerina a dir poco esplosiva, con una verve incontenibile e soprattutto delle curve sensazionali.

Julia Procopio, ‘invito’ al ristorante: la miglior ‘portata’ è il piano B

Le forme prorompenti di Julia emergono anche negli scatti domestici sul suo profilo Instagram, dove il suo atteggiamento provocante emerge anche in una location apparentemente ‘innocua’ come la cucina. “Taggate un amico che invitereste a cena nel mio ipotetico ristorante”, scrive. Nella foto, ammicca in maniera seducente verso l’obiettivo. E soprattutto mette in mostra un lato B davvero notevole, che risalta al di sotto dei leggings.

“Trovatevi una donna che sappia cucinare perché la bellezza passa”, scrive ancora Julia. Verissimo, ma rimanere indifferenti di fronte alla sua di bellezza è davvero impossibile.

