Lucilla Agosti, lo scatto sul letto toglie semplicemente il fiato – FOTO

Lucilla Agosti, lo scatto sul letto toglie semplicemente il fiato. La famosa conduttrice ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire tutti i suoi followers su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Viola. Il mio colore. 💜 #purple #viola #violet Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti) in data: 10 Nov 2020 alle ore 6:40 PST

Lucilla Agosti è tornata in onda su Radio R 101 e mostra tutta la sua gioia per questo evento tramite il suo profilo di Instagram. Di questo è davvero molto, molto felice, ci sperava tanto e i suoi fans più appassionati lo sanno e infatti gli hanno invaso le foto di complimenti dopo questa bellissima notizia. Oltre ad essere contenti per lei, riconoscono il fatto che si meriti questa opportunità e i commenti che le scrivono sotto le foto ne sono la prova più evidente: Lucilla ha tanti fans che le vogliono sinceramente bene e che vogliono il meglio per lei.

Lucilla Agosti è sempre più bella: lo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i followers

Visualizza questo post su Instagram Breve storia triste di una bionda sul letto. Fine Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti) in data: 11 Nov 2020 alle ore 4:49 PST

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, le scrivono tante cose belle. “Oltre ad essere una donna di un talento immenso sei anche bellissima e molto dolce. Ti seguo da un po’ oramai e credo che tu meriti tutti i successi che stai ottenendo e anche tanto altro. Ogni volta che sento la tua voce provo questa sensazione assurda e strana che mai avevo provato prima nella vita con qualcun altro: mi sento a casa. Per questo continuerò a seguirti per tanto tempo ancora“.

Su Instagram ha superato la soglia dei 100mila followers già da un po’, un traguardo importante e che l’ha resa davvero molto felice.

