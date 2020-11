Maddalena Corvaglia ripesca dal cassetto dei ricordi uno scatto dell’estate su Instagram: la foto in costume esalta il suo fisico esplosivo

L’accoppiata da veline con Elisabetta Canalis nei primi anni Duemila ha fatto sognare milioni di italiani. Anche in seguito, le due bellezze rese note da Striscia la Notizia hanno continuato a regalare, singolarmente, immagini da urlo. Maddalena Corvaglia per molto tempo è rimasta amica di Elisabetta, poi i rapporti, dallo scorso anno, si sono incrinati. La bionda del duo, in ogni caso, rimane davvero molto seguita sui social, forse non come la sua collega, ma di sicuro ha un numero molto nutrito di fan.

Maddalena Corvaglia, l’omaggio ai fan: in costume è meravigliosa

Numerose le fan page a lei dedicate. Una di queste, ripesca uno scatto di Maddalena in costume, in estate. Meritandosi una sorta di repost da parte della ormai 40enne, che continua ad avere un fascino esagerato. La foto mette in evidenza il fisico molto curato di Maddalena, che come i fan più accaniti sapranno si dedica davvero molto all’attività motoria.

Un fisico così, praticamente perfetto in ogni suo aspetto, fa girare la testa, oggi come allora. Intramontabile Maddalena.

