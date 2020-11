Marina La Rosa in preda ai ricordi, lo scatto suggestivo su Instagram ripropone uno scorcio della sua avventura all’Isola dei Famosi

E’ stata una delle prime icone sexy all’italiana del nuovo millennio, stregando tutti con il suo fascino nella primissima edizione del Grande Fratello, nel 2000. Anche in seguito, è rimasta una donna di grande bellezza ed eleganza. Oggi, come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, è molto attiva su Instagram e molto seguita. Marina La Rosa ha visto la sua fama ritornare in auge lo scorso anno con la partecipazione all’Isola dei Famosi, dove si è classificata seconda. Un’esperienza per lei molto importante, tanto da riproporre uno scatto risalente a quel periodo, in cui, nonostante fosse provata dal lungo ‘naufragio’, confermava tutta la sua avvenenza. Andate a pagina successiva per scoprire lo scatto in questione…

Marina La Rosa, ritorno al paradiso terrestre: distesa al sole, bellissima