Matrimonio a prima vista Italia 2020, Sitara alla reunion: “Hai rotto”

Quasi alla fine del docureality “Matrimonio a prima vista” le tre coppie si sono incontrate per tirare le somme. Forte il litigio tra Sitara e Gianluca

L’esperimento sociale più strano che il pubblico italiano sta vivendo in queste settimane va in onda su Real Time e coinvolge tre coppie di sconosciuti nel programma “Matrimonio a prima vista”. Come già visto le regole del gioco sono semplici: gli psicologi accoppiano ser sconosciuti sulla base di comuni affinità caratteriali e fisiche, li fanno sposare al buio e poi in un mese questi devono convivere cercando di far crescere la loro unione e stabilire delle connessioni forti nella coppia, pena, l‘annullamento del matrimonio scadute le settimane del programma.

Ieri in trasmissione abbiamo visto un forte battibecco tra la coppia Andrea Ghiselli e Nicole Sonia, quest’ultima accusata dal marito di mangiare troppo ed essere “cattiva e che fa il doppio gioco” nel rapportarsi a lui. Andrea urla alla moglie, a casa, dopo la litigata nel bosco la sera precedente: “Mi sto trovando di fronte una persona cattiva” e Nicole: “Tu mi rivolteresti le spalle e mi manderesti a quel paese. Vedo spesso questi muri, io mi sono messo nei tuoi panni, tu no”.

Andrea: “Tornassi indietro rifarei più o meno le stesse cose. Io mi sto rompendo il ca**o”. Nicole: “Non mi sento compresa, capita, abbracciata, non è il mio principe azzurro”. Lei il mattino dopo torna a Milano ma per fare pace qualche giorno dopo pronti per la reunion con le altre coppie.

Gianluca e Sitara, “Mi ammorbi”, lei: “Hai rotto”