Meghan Markle e il suo desiderio di diventare Presidente degli Stati Uniti

Meghan Markle avrebbe lasciato la famiglia reale per tornare in America proprio per concorrere alle presidenziali del 2024

La moglie del Principe Harry d’Inghilterra vuole diventare Presidente degli Stati Uniti D’America. Sarebbe per questo motivo che ha voluto trasferirsi in America nuovamente, dopo il matrimonio da principessa in Inghilterra. A lanciare la notizia sarebbe stata l’esperta della royal family, Lady Colin Campbell.

Meghan Markle e la sua fame di gloria e celebrità

A quanto pare la Markle già in tempi non sospetti, quando alloggiava in Inghilterra ed era membro della famiglia reale, dichiarava di voler diventare la donna più famosa al mondo. In parte la sua scalata sta funzionando alla grande, ha sposato uno dei principi più famosi al mondo. E poi lo ha convinto a lasciare il suo nucleo familiare, per portarlo con sè in America a casa sua, lasciando titolo nobiliare e tutti i diritti e benefici inclusi.

Facendo discutere i giornali per mesi interi sulla vicenda, che certo non è passata inosservata, anche per le reazioni della Regina e del principe Carlo, che hanno chiesto ai coniugi di restituire il denaro speso per ristrutturare il cottage di lusso che hanno abbandonato. Harry ha lasciato volentieri la sua vita a palazzo per inseguire la moglie e il figlio in America, ma la Markle non è ancora soddisfatta della sua vita.

L’attrice infatti vuole diventare il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Ha già fatto discutere in questi giorni per la sua votazione alle presidenziali e il suo invito a schierarsi dalla parte di Biden ai suoi fan e ascoltatori. Fatto che mai era capitato prima d’ora nella storia della famiglia reale che ha sempre mantenuto la neutralità sulle vicende politiche e le proprio preferenze.

Ma non è certo una sorpresa, ne la prima volta che Meghan scegli deliberatamente di non rispettare il protocollo reale. Con la vittoria di Biden, sale al potere anche la prima donna afro americana nella storia dell’America, che diventa vice presidente. Pertanto ora che si è creato il precedente, Meghan vuole approfittare di questo grande cambiamento nella storia per puntare più alto. Proponendosi come Presidente lei stessa alle prossime elezioni.

Non sorprenderebbe affatto un tale desiderio da parte della Markle che si è sempre sentita in grado di conquistare il mondo. Chissà se però anche il popolo la vorrà a dirigere il paese. Intanto Lady Colin Campbell sostiene che l’attrice abbia sempre puntato alle presidenziali e che il suo piano va avanti già da parecchio tempo.

