Monica Bellucci bollente su Instagram per Vogue. Abito rosso e tanto eros tra le divinità greche alle sue spalle

Continua a deliziarci con altre foto scattate per Vogue Italia, una più bella e sensuale dell’altra, dove tutta la sua bellezza eterna viene fuori in modo smagliante e naturale. Parliamo di Monica Bellucci, una delle bellezze italiane che ci invidiano in tutto il mondo che conserva quel fascino che nessun’altra donna riesce a “rubarle”.

L’attrice umbra, da moltissimo tempo trapiantata in Francia, all’età di 56 anni regata a tutti i suoi estimatori momenti di eros impareggiabili. Sensualità e bravura che si uniscono e si ritrovano in ogni sua cosa, dalle foto, alle pellicole, alle apparizioni televisive. Monica Bellucci è eterna e continua ad essere, senza smentite, l’icona italiana di bellezza e stile per eccellenza.

Lo charme e l’eleganza non le mancano e anche nelle foto molto particolari realizzate con Vogue non vengono meno. Lei bella, sensuale, erotica ma mai sgarbata. Uno scatto dietro l’altro che lascia a bocca aperta.

LEGGI ANCHE –> Isabella Ferrari e lo scatto sdraiata nel letto: capelli selvaggi e camicetta scollata – FOTO

Monica Bellucci, in rosso e tra le braccia di un uomo

Dire wow di fronte al nuovo scatto pubblicato da Monica Bellucci è riduttivo. La diva italiana del cinema è tornata a sorprenderci con un nuovo scatto realizzato in collaborazione per Vogue. Non è il primo, infatti, che condivide su Instagram.

Ha iniziato una settimana fa con uno scatto di un bacio erotico al suo ballerino, lei vestita di nero, lui di bianco. E poi un altro in cui addosso ha solo le calze e si copre con un vestito dedicato a Firenze tra e statue.

E ancora tutta a fiori sempre in un laboratorio di ceramiche fino a quella di oggi, nella quale non è più sola ma nuovamente in compagnia di un modello, diverso rispetto al primo con il quale aveva posato.

Indossa un abito rosso, il colore della passione, Monica, con intarsi a fiori neri. Collant e tacchi vertiginosi sempre neri e si letteralmente “appoggia” al suo partner, con addosso solo un pantalone bianco, sporco di lavoro e arricciato sotto il sedere, che le tiene la testa e spunta dietro di lei. In capo una specie di cesto pieno di fiori, elemento che ricorre tra le foto come anche lo sfondo. Ancora una volta il laboratorio di sculture alle sue spalle.

LEGGI ANCHE –> Julia Procopio, in cucina super seducente: che posteriore – FOTO

A dir poco sensazionale e il web apprezza moltissimo. Oltre 145 mila like e fiumi di commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter