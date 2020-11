Si dà fuoco in strada dopo essersi cosparso di benzina: dramma nel pomeriggio

Un uomo di 77 anni nel pomeriggio di ieri si è tolto la vita dandosi fuoco dopo essersi cosparso di benzina a Roncello (Monza e Brianza). Inutili i tentativi di soccorso dello staff sanitario del 118.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Roncello, comune nella provincia di Monza e Brianza, dove un uomo di 77 anni si è tolto la vita in strada. Stando alle prime informazioni, il 77enne si sarebbe cosparso di benzina e si è dato fuoco. Sul luogo della tragedia, nei pressi del cimitero del paese, sono arrivati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco che hanno provato a salvare la vita all’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo costatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Da quanto emerso pare che il 77enne avesse già tentato il suicidio in passato.

Si è cosparso interamente di benzina e ha lasciato cadere un accendino dandosi fuoco in strada. Questa la tragedia consumatasi nel pomeriggio di ieri, martedì 10 novembre, a Roncello, nella provincia di Monza e Brianza. A togliersi la vita, come riporta la stampa locale e la redazione di Monza Today, un uomo di 77 anni residente a Trezzano Rosa (Milano).

Sul posto, in via Don Locatelli, nei pressi del cimitero, si sono immeditatamente precipitati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco di Gorgonzola, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 77enne che è stato avvolto dalle fiamme.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per verificare quanto accaduto.

Da quanto emerso sino ad ora, come riporta Monza Today, l’uomo pare soffrisse di depressione per via della solitudine dopo la morte della moglie. Negli scorsi mesi, inoltre, il 77enne pare avesse già tentato di togliersi la vita.

