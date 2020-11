Riutilizzare le mascherine chirurgiche dopo averle lavate. Cosa succede

Lavare le mascherine chirurgiche e riutilizzarle. É possibile farlo? Scopriamo cosa dice uno studio francese al riguardo

Le mascherine ci sembravano un oggetto così strano da portare giornalmente. I primi giorni di quarantena erano introvabili e costosissime. Adesso invece sono ovunque, arrivando addirittura a diventare un accessorio di moda. In molti hanno fatto la scelta consapevole di comprare quelle traspiranti in stoffa, soprattutto con l’idea di evitare sprechi e accumulare inutile spazzatura che si riverserebbe nel nostro ambiente. Consideriamo, inoltre, il grande risparmio economico.

La decisione è dettata anche dal fatto che, com’è noto, le mascherine chirurgiche hanno una durata solo di 4 ore. Trascorso questo tempo sono pressoché inutili. Ma è davvero così?

Mascherine chirurgiche. Lavate e stirate: si possono riutilizzare?

Uno studio condotto da alcuni scienziati francesi e pubblicato sulla rivista per i consumatori Que choisir, ha riportato dei risultati sbalorditivi. L’esperimento si è concentrato su tre tipi diversi di mascherine chirurgiche acquistabili nei supermercati e nelle farmacie. Nello specifico, due di esse (classificate di tipo 1) seguivano la normativa EN 14683, con un’efficienza di filtrazione batterica del 95%. La terza, invece, simile in tutto e per tutto ad una qualsiasi mascherina chirurgica, non apportava su di essa marchi ufficiali.

I test hanno riscontrato che tutte e 3 le mascherine, da nuove, hanno bloccato più del 98% di particelle superiori in grandezza a 3 µm, ottenendo risultati migliori delle mascherine in tessuto che rappresentavano il dato di confronto.

Dopo 10 lavaggi in lavatrice, averle passate altrettante volte in asciugatrice e stirate a bassa temperatura, le performance si sono mantenute ottimali per tutti e tre i modelli. Si sono solo un po’ infeltrite. Per quanto riguarda invece i livelli di traspirabilità, solo una non ha soddisfatti i requisiti, ma comunque può essere utilizzata durante la giornata in situazioni di attività poco intensa.

Si conclude quindi che è possibile il riutilizzo delle mascherine chirurgiche per un uso non medico. Le loro prestazioni, se lavate, non vengono compromesse. É una buona notizia per il nostro portafogli ma soprattutto per l’ambiente. Questi oggetti, diventati ormai così comuni, sono realizzati in plastica non riciclabile.

