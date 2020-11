Romina Carrisi parla della sorella Ylenia: le parole strazianti

Dopo anni di silenzio, Romina Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina, parla della scomparsa della sorella Ylenia: la poesia a lei dedicata commuove i fan

Ylenia Carrisi, la prima figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, scomparve nel 1994 a New Orleans. Da quel giorno, la cronaca non ha mai smesso di occuparsi della giovane, nonostante molti la reputassero morta. Nonostante presunti avvistamenti emersi nel corso degli anni, Ylenia non è mai stata ritrovata.

La sua scomparsa ha toccato profondamente i membri della famiglia Carrisi, segnando in maniera inevitabile il rapporto tra Al Bano e Romina, che nel giro di qualche anno si sarebbero separati. L’ormai terzogenita della coppia, Romina, ha di recente rotto il silenzio a proposito della sorella, dedicandole una commovente poesia.

Romina Carrisi e la dedica speciale alla sorella Ylenia

La terza figlia di Romina e Al Bano, Romina Carrisi, è una figlia d’arte davvero promettente. Ad oggi, la giovane lavora come modella e attrice, ma si è anche cimentata nel campo della scrittura. Nel 2016, infatti, ha pubblicato il suo libro di poesie, dal titolo “Se solo fossimo altrove“.

La scomparsa della sorella Ylenia ha rappresentato, nella vita di Romina, una tragica perdita. La misteriosa sparizione della primogenita di Romina e Al Bano – ad oggi ritenuta morta – ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori della sua famiglia. E proprio la bella Romina, che in precedenza non si era mai espressa a proposito della sorella, ha deciso di dedicarle una poesia, scritta di suo pugno.

La composizione è stata diffusa da una fan page di Romina e Al Bano, ed accompagnata da uno scatto che ritrae il cantante con le due adorate figlie. “L’assenza dell’amore incolmabile mi sussurra piano di non dimenticare” – scrive Romina Jr, comunicando per la prima volta quel dolore straziante che, fino a questo momento, ha tenuto segreto.

“Ti stringo prima di lasciarti volare nei cieli della mia mente, dove sei regina da prima che te ne andassi“. Le parole della figlia di Al Bano e Romina hanno toccato la sensibilità dei followers, che si sono stretti a lei nel ricordare con commozione la scomparsa Ylenia. Romina, attraverso questa poesia, dimostra un amore incondizionato nei confronti della sorella: un amore che, come lei stessa ha scritto, rimarrà custodito nella sua mente e nel suo cuore.

