Romina Power e la foto commovente pubblicata su Instagram

Romina Power condivide una foto commovente del suo passato con due persone importanti della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Con Ylenia quando e’ nata Cristel 🥰 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 10 Nov 2020 alle ore 10:47 PST

La Power condivide uno scatto dolcissimo che la ritrae con in braccio la figlia Cristel appena nata e accanto a lei l’altra figlia più grande Ylenia, scomparsa nel 1994, sorridono con gioia alla nascita della nuova bimba. Nella didascalia la Power scrive:“Con Ylenia quando è nata Cristel”.

Dall’inizio di novembre la Power si è scatenata pubblicando a raffica foto della figlia Ylenia, un comportamento malinconico dovuto alla tragica scomparsa prematura della figlia. Ylenia è nata a novembre, pertanto la vuole festeggiare tutto il mese e siccome non può farlo con lei, la celebra su Instagram. Sotto ad una foto di lei e la figlia, infatti scrive: “Novembre è il mese di Ylenia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Il premier Conte su ipotesi nuovo lockdown: “Governo a lavoro per scongiurarlo”

Romina Power è una mamma innamorata dei suoi figli, li celebra in un modo meraviglioso

Visualizza questo post su Instagram Ylenia, indossando un cappotto mio 🧡 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 9 Nov 2020 alle ore 11:45 PST

La cantante ama i suoi figli moltissimo e li celebra e supporta ogni volta che può. Se per molto tempo è stato il momento del figlio Yari e la fidanzata Thea, ora è il periodo di celebrare Ylenia dato che novembre è il mese in cui cade il suo compleanno, non è facile per una mamma perdere un figli, così giovane poi e ora che avrebbe compiuto gli anni è ancora più doloroso.

Mamma Romina ha dunque deciso di riempire il suo profilo di Instagram, con foto della figlia appena nata, da piccola e da adolescente. Sotto ogni ricordo scrive un commento dolcissimo per la figlia. Si legge infatti “Happy days with Ylenia”, “Ylenia in Grecia estate 1988” e “Lo sguardo di una persona sincera e leale, quello di Ylenia”. Parole toccanti per la figlia nata dal matrimonio con Al Bano Carrisi, il 29 novembre del 1970.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Paola Barale non capisce il nuovo lockdown ed è affranta

Visualizza questo post su Instagram Lo sguardo di una persona sincera e leale , quello di Ylenia 💙 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:04 PST

La Power ha quattro figli, di cui Ylenia che era la più grande poi c’è Yari, Cristèl e Romina Junior, la più piccola. Al Bano ha poi altri due figli, Jasmine e Al Bano junior, avuti dal legame con la sua attuale compagna Loredana Lecciso. Una triste vicenda quella che riguarda la scomparsa della figlia di Romina e Al Bano, non resta che celebrarla con i ricordi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.