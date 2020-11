Selvaggia Roma imbronciata di prima mattina, che splendore-FOTO

Selvaggia Roma condivide una foto su Instagram in cui appare bellissima di prima mattina, però ha il broncio chissà perché?

L’influencer Selvaggia Roma condivide una foto provocante di prima mattina e appare con il broncio però è bellissima. Nelle stories si vede poi che balla scatenata in un bar facendo impazzire i presenti. Inoltre ride e scherza nelle stories e di conseguenza la sua risata contagia, appare davvero simpatica.

Tutti attendono la sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip, anche perché la sua personalità sicuramente smuoverà gli animi. Inoltre in passato ha avuto una relazione con due concorrenti della casa.

Selvaggia Roma quando entra nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo essere risultata positiva al covid-19, precludendosi l’entrata nella casa del Grande Fratello e quella anche del collega Stefano Bettarini, che però la scorsa settimana era entrato, per poi essere squalificato per una bestemmia. Si attende invece l’entrata di Selvaggia che non è ancora chiaro quando avverrà. A quanto pare il suo tampone è risultato negativo ma la redazione è in attesa di altri test molecolari per garantire la totale negatività.

L’influencer è stata chiusa in casa senza poter avere contatti con nessuno per evitare nuovamente di risultare positiva, perciò si attendono solo questi test per poterla fare entrare. Potrebbe entrare nella casa venerdì se tutto risulta apposto. In ogni caso appena entrerà sconvolgerà qualche equilibrio sicuramente, sia per il suo carattere forte che per il fatto che ha avuto una relazione con due concorrenti, Pierpaolo Petrelli ed Enock. Quest’ultimo è già stato colpito dall’esuberanza di Giulia Salemi, anche lei nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

E TU SORRIDI… 😉😆

Chissà dunque che faccia farà quando vedrà la sua ex entrare nella casa, tra l’altro fra i due pare essere finita male la storia.Sicuramente ci saranno tensioni, e anche con Pierpaolo che ha questo flirt ambiguo con la Gregoraci, cosa farà quando vedrà al varco una sua vecchia fiamma. Siamo in attesa dunque di vedere nuove dinamiche esplosive nella casa!

