Selvaggia Roma, occhiolino e linguaccia: “Sono come il vetro” – FOTO

Selvaggia Roma in tutta la sua bellezza lancia un selfie sbarazzino ma ci affianca un messaggio molto forte. Sarà per qualcuno?

L’influencer Selvaggia Roma bella, sensuale ma anche sportiva e simpatica. Ha mille volti la concorrente di Temptation Island. Dalla sua partecipazione al reality con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo ne è passata di acqua sotto i ponti e poggi è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Il suo ingresso è stato solo posticipato a causa di complicazioni per il coronavirus. A Mediaset come in tutte le produzioni televisive i controlli sono molti stringenti. A causa di diverse positività tamponi per tutti e Selvaggia Roma è risultata positiva. Ecco che ha dovuto fermare, ma solo per poco, la sua partecipazione al reality. Non sappiamo ancora quando, ma a breve anche lei varcherà la fatidica porta rossa.

Dopo l’isolamento fiduciario, l’influencer si è negativizzata e si è detta felicissima, comunicando subito la notizia al pubblico si Instagram. Ecco che così tutti non vedono l’ora di vederla dentro la casa del GF, ma per il momento si gode questi ultimi giorni di “libertà” scherzando ma mandando anche dei messaggi ben precisi. Vuoi sapere cosa? Vai su successivo.

Selvaggia Roma, messaggio in codice per qualcuno?