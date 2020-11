Strage Carignano, ennesimo dramma per la famiglia

Strage Carignano, dopo due giorni anche la piccola Aurora è deceduta a causa del colpo alla testa.

Qualche giorno fa un uomo ha ucciso sua moglie e ha sparato anche ai suoi gemelli per poi suicidarsi (sparando anche al cane). Aurora e Alessandro erano in condizioni gravissimi ed iniziò una corsa verso l’ospedale. Il bimbo non riuscì a sopravvivere, mentre la femmina sì. Dopo due giorni in terapia intensiva, anche la piccola di due anni è deceduta. Aurora era in condizioni tragiche. Fin da subito fu rivelato che i danni cerebrali erano irreversibili. Poco fa, però, è arrivata la bruttissima notizia.

Strage di Carignano, Aurora non ce l’ha fatta

Dopo due giorni, è finito il tempo della speranza per la piccola Aurora, due anni. Per l’unica sopravvissuta alla strage di Carignano, infatti, alle tre e mezza di oggi pomeriggio è iniziato il periodo di osservazione necessario prima di decretarne il decesso. La bambina era stata colpita domenica notte durante il sonno con un colpo di pistola alla testa dal padre, Alberto Accastello, 40 anni, che aveva ucciso anche il gemellino Alessandro, la madre Barbara Gargano, 38 anni, e il cane, prima di sparare verso di sé l’ultimo colpo.

L’uomo aveva legalmente un’arma da fuoco: il 40enne intorno alle 5.30 del mattino decise di farla finita portandosi con sé anche la moglie e i due figlioletti. Anche il cane, purtroppo, è stato ucciso. I carabinieri, chiamati dai vicini, hanno trovato il cadavere della donna e i due piccolini in fin di vita.

