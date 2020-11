Strage di Carignano, la bimba è grave: “Danni cerebrali irreversibili”

Strage di Carignano, gravi le condizioni della bimba: “Danni cerebrali irreversibili”. La piccola di 2 anni è l’unica sopravvissuta

La strage di Carignano rischia di mietere anche l’ultima vittima. L’unica sopravvissuta, la piccola di soli 2 anni, lotta tra la vita e la morte, inconsapevole di aver perso già il fratellino gemello e i genitori. La piccola è stata ricoverata in rianimazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, dove si trova attualmente in condizioni definite dai medici disperate. Una strage consumata nella notte a Carignano. Lunedì 9 novembre, in una villetta, in Borgata Ceretto 76, Alberto A. di quarant’anni ha ucciso la moglie Barbara Gargano, una trentottenne cassiera al Carrefour di Moncalieri, con un colpo di pistola. La follia omicida non è terminata lì. L’uomo, di quarant’anni, ha sparato ai due figli di due anni e al cane, suicidandosi subito dopo con un colpo alla testa.

Strage familiare, le indagini

L’allarme è arrivato dai vicini che hanno chiamato immediatamente i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto hanno sfondato la porta ed hanno avuto davanti il dramma. La moglie senza vita, i gemellini feriti. I piccoli sono stati subito portati all’ospedale Regina Margherita di Torino. Per uno dei due figli, il maschietto, non c’è stato nulla da fare. Ora la piccola e unica sopravvissuta lotta ma la situazione è molto grave secondo i medici. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito dopo aver inteso le intenzioni della moglie di lasciarlo. L’uomo ha utilizzato una pistola legalmente detenuta e aveva salutato il fratello prima di compiere una strage terribile e drammatica. Un dramma familiare finito nel sangue, l’ennesimo se le indagini dovessero essere confermate.

Tante, troppe donne vengono uccise dai mariti perchè in procinto di interrompere la relazione. Uomini che non accettano che qualcosa è cambiato. Stavolta, però, si è andato oltre travolgendo nel dramma anche i piccoli figli della coppia. La follia ha preso il sopravvento su ogni cosa.

