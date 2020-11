Tiziano Ferro si racconta in un documentario: “Esiste un lieto fine”

Sono usciti venerdì 6 novembre “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri“, il primo album di cover di Tiziano Ferro e “Ferro“, il documentario firmato Amazon Prime dove l’artista racconta il suo viaggio, la sua storia, tutto quello che ha vissuto e che lo ha portato ad essere l’uomo che noi tutti conosciamo oggi. Con i 13 brani presenti nell’album, tra una “Perdere L’Amore” ascoltata nel lontano 1988, quando Massimo Ranieri trionfò a Sanremo e lui nutrì forse per la prima volta il forte di desiderio di arrivare così in alto, e tanti altri brani, ha ripercorso passo dopo passo la storia della musica italiana… ma soprattutto la sua di storia. “Sono canzoni che mi hanno raccontato senza conoscermi, mi hanno fatto innamorare del mestiere di scrittore. Queste canzoni sono state miracolose, hanno ribaltato la mia visione del mondo, mi hanno fatto capire che cosa volevo dalla mia vita e che cosa volevo fare” ha dichiarato l’artista.

Tiziano Ferro torna con “Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri” e con il suo primo documentario “Ferro”

Insieme a questo album, figlio di un lockdown dove per reagire ha messo in gioco la sua creatività, è uscito finalmente anche il suo primo documentario “Ferro“. Qui ha avuto modo di raccontare la sua vita, il suo viaggio, la sua professione e il suo privato. Ambientato tra la Los Angeles che ha scelto e la Latina che lo ha messo al mondo, Tiziano ha ripercorso tutto con la razionalità di chi il brutto tempo se lo è lasciato alle spalle già da un pezzo.

“Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni. FERRO per me è questo, un altro tassello alla luce dei miei 40 anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno” ha spiegato Tiziano, descrivendo così il film targato Amazon Prime che è uscito sulla sua vita.

Così Tiziano, per la prima volta racconta la sua storia in inedito: le ansia, la mancata accettazione, le dipendenze, la paura non di essere abbastanza e di non saper gestire un mondo che lo stava mangiando vivo. Con le sue pretese e il suo volerlo a tutti i costi diverso da quello che era. E poi la risalita, la ripresa, l’amore che ha tanto cercato e che gli ha ridato la gioia e la fiducia che aveva perso ormai da tempo. Un racconto toccante, un dietro le quinte dietro quella favola a cui abbiamo assistito negli ultimi vent’anni e che ha avuto il suo lieto fine soltanto dopo tanto. A 40 anni, Tiziano rivela di aver scelto se stesso sopra ogni cosa, di essersi reso felice senza più piegarsi e darla vinta a qualcun altro. E così, dopo il successo, è arrivata anche la felicità. “Era tutto una rovina ma evidentemente bisogna demolire prima della ricostruzione, no? Esiste un lieto fine, basta volerlo. Non importa come cadi, importa solo come ti rialzi“.