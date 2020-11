Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e il dolore per Francesco Oppini: “Mi sono fatto un film, ho capito male io”. I due amici nella casa più spiata d’Italia hanno litigato ieri sera

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo dieci giorni di idillio, hanno nuovamente litigato. Tutto è cominciato quando Francesco ha chiarito con Dayane, su richiesta di lei, dopo venti giorni in cui si sono fatti la guerra. Tommaso ha sottolineato di non essere d’accordo, perché le cose tra di loro stavano troppo male per poter arrivare a chiarirsi. Da qui la situazione è degenerata, si sono detti cose che non pensavano e si sono feriti l’un l’altro. Francesco è andato comunque a dormire con lui nella notte e Tommaso ha messo un cuscino tra di loro per mettere delle distanze.

Tommaso Zorzi dopo la lite con Francesco Oppini: “Mi sono immaginato tutto, non sono così importante per lui come pensavo”

Oggi Stefania ha cercato di convincere Tommaso che per Francesco lui non è importante più di tutti gli altri nella casa, e lui dopo qualche ora di riflessione ha deciso di credere a questo. “Mi sono immaginato tutto, mi sono fatto un film. Per lui sono come tutti gli altri. Quando lui deciderà di venire a parlarmi, andrò oltre, ma così no, non posso andare a flagellarmi da lui. Ho capito male io, non sono così importante per Francesco come pensavo di essere, mi sono sbagliato“.

