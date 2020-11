Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip rivela: “Ho una malformazione alle costole”. L’influencer oggi si è aperto un po’ con i suoi compagni di viaggio nella casa

Tommaso Zorzi oggi si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata con i suoi compagni di viaggio nella casa del Grande Fratello Vip. Ha parlato un po’ di quello che è il mondo dei social al giorno d’oggi, di quanto poco faccia bene come esempio tutte le foto ritoccate che le influencer pubblicano e che danno, in qualche modo, l’idea di perfezione a tanti che li seguono e ambiscono al loro livello di perfezione. Ha sottolineato che è bello farsi vedere per quello che è, dire la verità, perché fa bene alle persone che ci sono dall’altra parte. E qui si è lasciato andare ad una confessione.

Tommaso Zorzi si racconta al Grande Fratello Vip: “Ho rivelato su Instagram di avere una malformazione alle costole. Non siamo perfetti”

“Io faccio vedere sempre la verità, se la mattina mi sveglio con un brufolo la prima cosa che faccio è fare un video e pubblicarlo. Io ragiono al contrario” ha rivelato Tommaso. “Un po’ di mesi fa ho anche raccontato di avere una malformazione alle costole. Non è che sono solo magro, ho proprio le costole sporgenti e l’ho raccontato sui social. Se metto una foto in cui sono senza maglietta non sono bello come gli altri che hanno un bel fisico, tutta l’attenzione si focalizza sul mio viso, quindi se vengo male in una foto si vede subito“.

Visualizza questo post su Instagram Arcangelo Gaybriele Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) in data: 6 Lug 2020 alle ore 11:03 PDT