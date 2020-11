Trattamento per doppie punte fatto in casa: i rimedi naturali più efficaci!

Le doppie punte rappresentano un problema per tantissime donne. Piscina, piastre, tinte, phon e spazzole non fanno altro che portare stress ai capelli che, in questo modo, rischiano di sfibrarsi. La migliore da fare sarebbe tagliarli, ma se non ve la sentite di farlo? Ecco un trattamento fai da te contro le doppie punte!

Siete stanche di spendere i vostri risparmi in trattamenti molto costosi? Ebbene, sappiate che ci sono dei rimedi naturali fai da te che possono venire in vostro aiuto. Tra i rimedi naturali più efficaci contro le doppie punte c’è il burro di karité. Si tratta di una sostanza molto grassa che riduce di molto la secchezza dei capelli. Inoltre, se viene applicata sulle doppie punte, le aiuta a rimarginarsi.

Vi basterà prendere un po’ di burro di karité, scaldarlo con le dita e applicarlo sulle lunghezze e sulle punte. Lasciate, poi, in posa per qualche ora.

Rimedi naturali contro le doppie punte

Anche l’avocado rappresenta un ottimo rimedio contro le doppie punte. Questo perché è ricco di vitamine, di sostanze nutrienti e di grassi. In questo caso, non dovrete fare altro che schiacciare la polpa dell’avocado, creando una vera e propria purea. Aggiungete, poi, due cucchiai di olio di mandorle.

Una volta pronto, dovrete distribuire questa “maschera per capelli fai da te” sulle punte e sulle lunghezze. Lasciate agire per circa 30 minuti e risciacquate tutto con acqua fredda. Volendo, potete usare anche l’olio di mandorle al posto dell’olio di cocco.

Anche lo yogurt naturale rappresenta un ottimo rimedio naturale contro le doppie punte. Vi basterà prendere uno yogurt naturale intero e aggiungerci un cucchiaio di olio di oliva e uno di olio di lino. Amalgamate tutto e distribuire l’impacco su tutte le punte e le lunghezze, lasciando in posa per almeno tre quarti d’ora. Trascorso il tempo necessario, eliminate i residui con un normalissimo shampoo.

Trattamento per doppie punte fai da te: come preparare uno shampoo all’uovo

Per risolvere il problema delle doppie punte, potete anche utilizzare uno shampoo all’uovo. Come realizzarlo? Sbattete due tuorli d’uovo insieme all’acqua tiepida, per poi applicare il composto sui capelli. Lasciate in posa per almeno tre quarti d’ora, per poi risciacquare e procedere con uno shampoo normale. Vedrete che, sin dalla prima applicazione, riuscite ad ottenere degli ottimi risultati!

Infine, potete utilizzare anche l’olio di rosmarino. Un rimedio naturale molto efficace contro le doppie punte. Vi basterà aggiungere 5 gocce di olio di rosmarino dentro l’olio d’oliva. Mescolate tutto e distribuite il composto ottenuto su tutte le lunghezze, con particolare attenzione sulle punte.

Lasciate in posa per almeno un’ora, per poi procedere con un normalissimo shampoo. Si tratta di un trattamento molto delicato da fare almeno una volta a settimana. In questo modo, potrete proteggere e, al tempo stesso, nutrire i capelli sfibrati e secchi.

In generale comunque è sempre meglio prevenire le doppie punte, lavando i capelli ogni 2 o 3 giorni. Inoltre, si consiglia di non usare dell’acqua troppo calda oppure di non asciugare i capelli con il phon cald

Non vi resta che sperimentare uno di questi rimedi fai da te contro le doppie punte. A voi la scelta!

