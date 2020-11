Un Posto al Sole anticipazioni 11 novembre: imprevisto per Serena, che era pronta a raggiungere Filippo insieme ad Irene. Intanto Silvia è ancora sotto shock per la rapina

Silvia sta attraversando un periodo davvero molto complicato: dopo la rapina che ha subito insieme a Michele, non riesce a superare lo shock e a dimenticare quello che l’è accaduto. Tutti attorno a lei sono molto preoccupati e si sentono impotenti: non sanno come aiutarla a superare questo trauma che la segnerà a vita.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Serena e l’imprevisto prima di partire

Serena era pronta a raggiungere Filippo a Teneriffe insieme alla piccola Irene, ma un previsto le impedirà la partenza. Si tratta di Leonardo che, furioso con lei, le ha fatto venire i sensi di colpa per come sono andate le cose tra di loro. Loro due infatti sono stati insieme, poi Serena ha scoperto di aspettare un bambino e dopo poche settimane lo ha perso. Il fatto che subito dopo sia tornata da Filippo, ha fatto pensare ad Arena che a lei non fregasse niente della loro relazione e soprattutto del bambino che hanno perso. Serena ha scoperto un lato di Leonardo che non aveva mai conosciuto e con cui ora dovrà farci i conti. Cosa succederà?

