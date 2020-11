Valentina Vignali, la dedica speciale al suo amore sorprende tutti – FOTO

Valentina Vignali usa Instagram per fare una dedica speciale al suo amore. Un messaggio che colpisce tutti.

Valentina Vignali, la cestista più sexy e amata dagli italiani, tra le sue storie rivolge un pensiero al suo primo amore: Leonardo di Caprio. Proprio oggi l’incredibile attore ha infatti compiuto 46 anni. Molte ragazze, adolescenti alla fine degli anni ’90, non potranno mai dimenticare Di Caprio in Titanic, film cult che ha fatto innamorare per l’appunto tantissime ragazze, tra le quali la Vignali che simpaticamente scrive sul social: Tanti auguri al mio primo amore… Il video che lei definisce il più bello di sempre, l’aveva postato proprio 3 anni fa con tanto di didascalia: Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti. Ma ora sapete che c’era un uomo di nome Jack Dawson, e che lui mi ha salvata, in tutti i modi in cui una persona può essere salvata. Non ho niente di lui, neanche una sua foto… Vive solo nei miei ricordi.

